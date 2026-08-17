Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra могут получить Android 17, но не от Samsung

Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra получили официальную поддержку популярной альтернативной прошивки LineageOS. Сейчас для флагманов 2022 года доступны сборки LineageOS 23 на базе Android 16, а в будущем они потенциально смогут перейти и на Android 17.

Серия Galaxy S22 вышла в 2022 году с Android 12. Samsung обещала для этих смартфонов четыре поколения крупных обновлений Android, поэтому Android 16 должен стать последней официальной версией операционной системы для линейки. В более новую семилетнюю программу поддержки, которую Samsung ввела для последующих поколений Galaxy, S22 уже не попали.

На это указывает и текущая дорожная карта компании: Galaxy S22 отсутствует среди устройств, для которых ожидается One UI 8.5. После завершения поддержки Samsung владельцам останется либо пользоваться последней доступной версией One UI, либо искать альтернативы.

Одной из таких альтернатив теперь стала LineageOS 23. Разработчики официально добавили Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в список поддерживаемых устройств. Это важно, поскольку речь идет о сборках, которые выпускаются и сопровождаются непосредственно проектом LineageOS, а не о неофициальных пользовательских портах.

На данный момент LineageOS 23 для серии S22 основана на Android 16. Поскольку Android 17 уже вышел, в перспективе может появиться следующая версия LineageOS на его основе. Если разработчики сохранят поддержку смартфонов при переходе на новую платформу, владельцы Galaxy S22 смогут установить Android 17 уже после окончания официальной поддержки Samsung.

Фактически это способ продлить программную жизнь флагманов 2022 года еще на одно поколение Android. Аппаратная начинка Galaxy S22 по-прежнему довольно мощная для большинства повседневных задач, поэтому альтернативная прошивка может позволить использовать смартфоны дольше.

Однако переход на LineageOS потребует разблокировку загрузчика и, соответственно, самостоятельную перепрошивку устройства. При этом часть фирменных возможностей Samsung может исчезнуть или работать некорректно — это касается некоторых функций One UI, камеры, фирменного ИИ Galaxy AI и сервисов, связанных с защищенной средой Knox.