Пожизненная гарантия, 1950 км на баке бензина и отличное оснащение за 182 тыс. юаней (2,3 млн рублей). 5-метровый премиум-седан Hongqi H7 вышел в продажу

Есть и версия с полным приводом, она ненамного дороже

Принадлежащий FAW премиум-бренд Hongqi открыл предварительные продажи нового H7 — гибридного седана длиной более пяти метров. Заявленный запас составляет немалые 1954 км (из них 240 км на чистом электричестве). Стартовые цены с учетом скидки для первых покупателей — 182 до 222 тыс. юаней (2,3-2,8 млн рублей). Hongqi H7 доступен в трех версиях: переднеприводных 180 Smart Hybrid и 240 Smart Hybrid, а также полноприводной 210 AWD Smart Hybrid.

Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором в составе подзаряжаемой гибридной установки. Переднеприводные версии оснащаются тяговой батареей емкостью 30,3 кВт·ч, емкость тяговой батареи полноприводной версии поменьше — 23,9 кВт·ч. Максимальный запас хода на чистом электричестве (согласно методике CLTC) — 240 и 210 км соответственно. При полностью заряженной батарее и полном баке переднеприводный седан способен проехать до 1954 км, полноприводный — более 1500 км. Габариты машины составляют 5060 х 1910 х 1480 мм, колесная база — 2970 мм.

В салоне — цифровая панель приборов и медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, SoC Qualcomm 8295P и программной платформой Lingxi Cockpit 5.0 со встроенной большой языковой моделью Lingxi AI. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел (переднему пассажиру доступна выдвижная подставка для ног, подогрев и вентиляция сиденья реализованы и сзади). В перечень оснащения также входит холодильник, подогрев руля и аудиосистема Bose с 18 динамиками.

Покупателям приготовили крупный пакет бонусов. В него входят субсидия до 15 тыс. юаней (190 тыс. рублей) по trade-in, дополнительные 5 тыс. юаней (62 тыс. рублей) для владельцев автомобилей FAW, страховая субсидия, кредитные программы и бесплатное пожизненное использование системы Sinan. Кроме того, покупателям предлагают домашнюю зарядную станцию с установкой. На тяговую батарею, электромотор и управляющую электронику заявлена пожизненная гарантия (при соблюдении условий эксплуатации производителя). Первые 777 покупателей получат в подарок умные часы Huawei стоимостью 1200 юаней (15 тыс. рублей).