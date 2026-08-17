Шпион под видом под обновления Chrome атакует Android: под угрозой переписки и пароли

Вредоносное ПО получает доступ к смартфону, перехватывает переписки, пароли и другие данные

Пользователи Android в более чем 26 странах, включая Россию, столкнулись с распространением шпионской программы DragonDoll. Об атаке сообщили специалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies. За два месяца они обнаружили около 150 образцов вредоносного ПО.

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Атака начинается с поддельного сайта, стилизованного под страницу Google Chrome. Пользователю предлагают срочно обновить браузер, после чего на смартфон загружается вредоносное приложение. Оно запрашивает доступ к специальным возможностям Android и затем устанавливает шпионский модуль.

DragonDoll позволяет удаленно управлять зараженным устройством, делать снимки экрана, отслеживать нажатия, работать с SMS, контактами и звонками. Вредонос также способен создавать поверх настоящих приложений поддельные окна, чтобы перехватывать пароли и PIN-коды.

Отдельно программа собирает данные из Telegram, WhatsApp и Signal, включая переписки, контакты и уведомления. Полученная информация шифруется и отправляется на сервер злоумышленников.

По данным Positive Technologies, кампания началась как минимум весной 2026 года. Связанные с DragonDoll сайты поддерживают более 30 языков. Специалисты советуют устанавливать обновления только из официальных магазинов или с сайтов разработчиков и с осторожностью относиться к приложениям, необоснованно запрашивающим доступ к специальным возможностям Android.