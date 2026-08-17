Работающий Samsung Galaxy S26 FE показали на видео за две недели до премьеры

Ещё не представленный Samsung Galaxy S26 FE впервые засветился на полноценном видео с работающим смартфоном. Ролик появился в TikTok и соцсети X задолго до официальной презентации (согласно предварительным данным, она состоится в начале сентября в рамках выставки IFA 2026).

На видео смартфон показан в синем цвете. Главным визуальным отличием от обычных Galaxy S26 стал блок основной камеры. Три объектива объединены в выступающий вертикальный модуль Ambient Island вытянутой капсульной формы, при этом сами «кольца» камер почти не выступают над его поверхностью.

Такое оформление должно визуально отделить Galaxy S26 FE от Galaxy S26 и S26 Plus (особенно с учетом того, что по некоторым характеристикам модели окажутся достаточно близки). Видео подтверждает программную часть: Galaxy S26 FE работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9 и поддерживает функции Galaxy AI.

В числе показанных возможностей — расширенный Photo Assist для ИИ-обработки фотографий и Document Scan для сканирования документов. Также на видео фигурирует а функция Horizon Lock, которая автоматически выравнивает горизонт при съемке видео, даже если пользователь наклоняет или поворачивает смартфон.

Согласно предварительным данным, Galaxy S26 FE получит экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Samsung Exynos 2500. Смартфону приписывают 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ флеш-памяти, основную камеру с датчиками разрешением 50, 12 и 8 Мп, 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Емкость аккумулятора составит 4900 мА·ч, он будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт.