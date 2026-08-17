Новый Samsung взорвался и серьёзно обжёг владельца — смартфон купили всего месяц назад

Молодой человек по имени Маджид получил серьёзные ожоги после того, как его смартфон Samsung Galaxy S26 внезапно загорелся прямо в кармане брюк. По словам владельца, устройство сначала резко нагрелось, а затем буквально вспыхнуло.

Маджид попытался достать горящий телефон из кармана, однако получил ожоги рук. Огонь также перекинулся на одежду, в результате чего мужчина получил ожоги нижней части тела и был госпитализирован.

Смартфон был приобретён примерно месяц назад в местном магазине DG.com в Grand Venice Mall. До происшествия аппарат работал нормально. Точная модель устройства не раскрывается, однако по фотографиям можно предположить, что это может быть Galaxy S26.

Корпус серьёзно повреждён, а аккумулятор выглядит полностью уничтоженным. Судя по характеру повреждений, предполагается, что источником возгорания могла стать батарея.