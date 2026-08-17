Первый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч. Redmi Note 17 Pro Max выходит на глобальный рынок 27 августа

Xiaomi начала публиковать тизеры глобальной линейки Redmi Note 17 — судя по сообщению в соцсети X, релиз состоится 27 августа.

На данный момент компания подтвердила характеристики старшей модели линейки — Redmi Note 17 Pro Max. Она получит аккумулятор емкостью 10 000 мАч и поддержку фирменной быстрой проводной зарядки HyperCharge — с мощностью 100 Вт.

В серии ожидается три модели — Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max. Интересно, что в китайской линейке нет модели Pro Max, а емкость аккумулятора Xiaomi 17 Pro составляет 9000 мАч.