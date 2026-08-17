Первый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч. Redmi Note 17 Pro Max выходит на глобальный рынок 27 августа

Он получит зарядку мощностью 100 Вт

Мобильные телефоны

Xiaomi начала публиковать тизеры глобальной линейки Redmi Note 17 — судя по сообщению в соцсети X, релиз состоится 27 августа.

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Источник изображения: Xiaomi

На данный момент компания подтвердила характеристики старшей модели линейки — Redmi Note 17 Pro Max. Она получит аккумулятор емкостью 10 000 мАч и поддержку фирменной быстрой проводной зарядки HyperCharge — с мощностью 100 Вт.

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Источник изображения: Xiaomi

В серии ожидается три модели — Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max. Интересно, что в китайской линейке нет модели Pro Max, а емкость аккумулятора Xiaomi 17 Pro составляет 9000 мАч.

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