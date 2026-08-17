Просторный салон, холодильник, 238 л.с., минимальный расход и 230 км без бензина — всего 100 тыс. юаней (1,25 млн рублей). Новый BYD Qin MAX вышел в продажу в Китае

BYD начала продажи в Китае нового среднеразмерного седана Qin MAX. Машина предлагается в двух вариантах — подзаряжаемого гибрида с силовой установкой DM-i и чистого электромобиля. Цены начинаются с 100 тыс. юаней (1,25 млн рублей) за гибрид и со 110 тыс. юаней (1,4 млн рублей) за электромобиль. Всего в линейке девять комплектаций: четыре для гибрида и пять для электромобиля. Несмотря на разные силовые установки, обе версии выполнены в единой стилистике.

Габариты BYD Qin MAX составляют 4866 х 1880 х 1495 мм при колесной базе 2820 мм. Объем багажника составляет 523 литра, у электрической версии дополнительно предусмотрен передний багажник объемом 115 литров.

Гибридный Qin MAX DM-i оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. и тяговым электромотором мощностью 238 л.с. На выбор предлагаются батареи емкостью 25,287 и 34,275 кВт·ч, запас хода, измеренный по методике CLTC, составляет 230 и 320 км соответственно.

У электрической версии Qin MAX привод задний. Покупателям доступны версии с мотором мощностью 163 л.с. и 326 л.с. Электромобиль получил тяговые батареи Blade второго поколения. Емкость — 52,868 и 64,315 кВт·ч, запас хода — 530 и 630 км пробега по циклу CLTC соответственно.

BYD Qin MAX получил переднюю подвеску со стоками McPherson и заднюю пятирычажную. В качестве опции предлагается система DiSus-C с адаптивными амортизаторами, способная изменять характеристики демпфирования в зависимости от качества дорожного покрытия.

В старших комплектациях доступен комплекс водительских ассистентов «Глаз Бога» уровня B, в состав которого входит лидар. Система предназначена для расширенных функций помощи водителю и частичной автоматизации движения.

В оснащении — цифровая панель приборов, двухспицевый руль, 10,8-дюймовый проекционный экран, передние кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, встроенный холодильник, панорамная крыша со шторкой и подогрев рулевого колеса.

В Китае BYD Qin MAX будет конкурировать с Toyota Camry, Volkswagen Magotan и Passat.