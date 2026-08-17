Doom добрался до космоса: культовый шутер запустили на спутнике RUVDS

Игру запустили на Raspberry Pi Zero в рамках открытого тестирования космической платформы

Культовый шутер Doom запустили на спутнике-платформе RUVDS в рамках открытого тестирования аппарата. Пользователям предлагали размещать и проверять собственное программное обеспечение непосредственно на орбите.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Для запуска игры использовали бортовой компьютер Raspberry Pi Zero. Доступ к вычислительной среде спутника обеспечила Console Gate — разработка RUVDS и ОКБ «Пятое поколение». Таким образом, аппарат пополнил список самых необычных устройств, на которых работает знаменитый шутер.

Напомним, спутник RUVDSSat1 отправили в космос в феврале 2026 года. Его основная задача заключается в предоставлении разработчикам и радиолюбителям возможности тестировать программы в реальных космических условиях.

Открытое тестирование станет завершающим этапом работы аппарата. За время эксплуатации спутник также участвовал в обеспечении связи со стратосферной платформой над Северным полюсом и испытаниях системы информационной безопасности для космической техники.

Запуск Doom стал одним из наиболее заметных экспериментов проекта, демонстрирующим возможности использования орбитальной платформы для работы с различными программными решениями.