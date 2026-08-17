У «самолёта мечты» Boeing могут отказать оба двигателя в полёте — новая проблема с Boeing 787 Dreamliner и двигателями от Rolls-Royce

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило обязать авиакомпании доработать часть Boeing 787 Dreamliner с двигателями Rolls-Royce Trent 1000. Регулятор обнаружил потенциально опасный сценарий, при котором разрушение одного двигателя может повредить второй и привести к его остановке прямо в полете.

Проблему выявила сама Boeing и передала информацию FAA. Инженеры установили, что левая створка капота вентилятора правого двигателя на некоторых 787 недостаточно защищает расположенные за ней масляные магистрали и линию датчика давления. Опасность возникает при тяжелом сценарии разрушения левого двигателя. При неконтролируемом разрушении ротора турбины промежуточного давления металлические обломки могут пробить конструкции мотогондолы и разлететься в сторону соседнего двигателя.

Согласно расчетам Boeing, некоторые фрагменты способны достичь правого двигателя. Из-за недостаточной защиты они могут повредить его масляную систему и линию датчика давления. В худшем случае это приведет к остановке второго двигателя после того, как самолет уже потеряет первый.

Именно возможность последовательного отказа обоих двигателей FAA считает угрозой безопасности полетов. При этом информации о реальном инциденте с Boeing 787 по такому сценарию нет — проблему обнаружили в ходе инженерного анализа.

Предлагаемая директива распространяется на отдельные Boeing 787-8, 787-9 и 787-10 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000. В американском реестре находится 22 потенциально затронутых самолета. Сколько таких Dreamliner эксплуатируется в других странах, FAA не уточняет.

Boeing уже подготовила способы устранения проблемы. 19 февраля 2026 года компания выпустила специальный сервисный бюллетень, в котором описала необходимые проверки и варианты доработки.

После вступления директивы FAA в силу авиакомпаниям сначала придется проверить документацию или непосредственно осмотреть левую створку капота вентилятора правого двигателя. Необходимо установить, относится ли деталь к одной из трех потенциально проблемных модификаций.

Если такая створка будет обнаружена, ее потребуется доработать или заменить на соответствующую требованиям. Кроме того, FAA намерено запретить установку проблемных вариантов детали на самолеты, где уже используются безопасные версии.

Пока речь идет только о проекте директивы летной годности. После завершения установленной процедуры FAA сможет утвердить окончательные требования, после чего предусмотренные проверки и доработки станут обязательными для затронутых самолетов.