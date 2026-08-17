«Японцы» и «немцы» возвращаются в Россию. Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели на 670%, также серьезно увеличились продажи Audi, Nissan, Honda, Volkswagen и Suzuki

В России в 2026 году взлетели продажи у нескольких марок автомобилей, которые еще год назад занимали небольшую долю рынка. По итогам января–июля лидером по темпам роста стал китайский Deepal, а среди крупных брендов особенно впечатляющий результат показала Mazda. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Deepal, принадлежащий концерну Changan Automobile, увеличил продажи с 36 до 941 автомобиля — рост на 2514%. Второе место занял Lynk & Co — совместный проект Geely и Volvo. За семь месяцев в России зарегистрировали 1907 автомобилей марки против 190 годом ранее (рост на 903%).

На третьем месте оказалась Mazda: за январь–июль в России зарегистрировали 14 821 автомобиль марки против 1925 годом ранее. Рост составил 670%, причем именно Mazda значительно опережает лидеров рейтинга в абсолютных цифрах.

Главным драйвером продаж Mazda стал китайский кроссовер CX-5. Некоторые его версии с мощностью до 160 л.с. попадают под льготные ставки утильсбора.

Похожая ситуация сложилась у Nissan. За семь месяцев зарегистрировали 4276 автомобилей марки — на 609% больше прошлогоднего результата. Основным локомотивом стал выпускаемый в Китае Qashqai, у которого также есть версии с мотором мощностью до 160 л.с.

Пятерку лидеров по темпам роста замыкает Audi. Продажи немецкой марки увеличились на 438% — с 1325 до 7135 автомобилей. Около 51% регистраций приходится на Audi Q5, еще 19% — на компактный Q3. При этом более 85% новых Audi ввозятся в Россию из Китая.

Серьезную динамику показывает и российский электромобильный бренд Evolute. За семь месяцев зарегистрировали 7520 автомобилей — на 409% больше, чем годом ранее.

KGM, пришедший на российский рынок на смену SsangYong, увеличил продажи на 305%, до 2029 машин. Honda прибавила 285%, до 4191 автомобиля, Volkswagen — 258%, до 8733, а Suzuki — 250%, до 1300 машин.