Почта на русском: в доменах .ru и .рф разрешили полностью кириллические адреса

В системе регистрации доменных имен .ru и .рф появилась возможность указывать электронную почту, полностью записанную кириллицей. Теперь в контактных данных можно использовать не только доменную часть на русском, но и имя пользователя до символа «@». Например, вместо привычного mail@пример.рф допускается адрес почта@пример.рф. Об этом сообщила пресс-служба Координационного центра национального домена сети Интернет.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Обновление реализовал Технический центр Интернет, который отвечает за техническое сопровождение зон .ru и .рф. Ранее система принимала только смешанный формат, где локальная часть адреса должна была содержать латинские символы.

Технологической основой для таких адресов стали стандарты EAI и SMTPUTF8, принятые в 2012 году. Они позволяют почтовым системам работать с символами национальных алфавитов.

Поддержка кириллической почты постепенно расширяется. С февраля 2025 по апрель 2026 года число почтовых серверов с поддержкой SMTPUTF8 выросло в зоне .рф с 1 710 до 1 826, а в .ru — с 21 422 до 24 037.

Теперь пользователи могут указывать адрес на родном языке уже при регистрации домена. Для полноценной работы такой почты соответствующую поддержку также должны обеспечить регистраторы и почтовые сервисы.