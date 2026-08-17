Китайцы отвернулись от новейших смартфонов Xiaomi? Redmi K100 Pro продается вдвое хуже K90, а Redmi K100 Pro Max не дотягивает до продаж K90 Pro Max

Данные RD Observation расходятся с данными официальной статистики, но противоречия в этом нет

Стартовые продажи флагманской серии Redmi K100 Pro оказались значительно ниже показателей Redmi K90. По данным RD Observation, суммарные продажи Redmi K100 Pro и K100 Pro Max за первую ночь и следующий день составили около 65% от результата серии K90 за аналогичный период.

Сильнее всего просел обычный Redmi K100 Pro. Его продажи за этот период достигли лишь примерно 50% показателя Redmi K90. Иными словами, новая Pro-модель стартовала примерно вдвое слабее предшественника. У старшего Redmi K100 Pro Max ситуация лучше: около 85% от продаж Redmi K90 Pro Max.

Эти данные расходятся с официальной статистикой Xiaomi: 12 августа глава компании Лу Вэйбин сообщил, что продажи Redmi K100 Pro Max в первый день достигли 150% от результата предыдущего поколения. Однако противоречия здесь нет, так как для подсчетов использовались разные временные рамки: статистика, опубликованная топ-менеджером Xiaomi, учитывала продажи только до полуночи 11 августа, то есть фактически первые несколько часов после презентации и начала продаж. Оценка RD Observation охватывает первую ночь и весь следующий день. Судя по ней, после первоначального ажиотажа продажи K100 Pro Max заметно замедлились.

Redmi K100 Pro и K100 Pro Max представили вечером 11 августа. Модели получили разные версии флагманской платформы Qualcomm: K100 Pro оснащается Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, а K100 Pro Max — полноценным Snapdragon 8 Elite Gen 5. «Фишкой» устройств являются большие батарие: Redmi K100 Pro — 8580 мА·ч, K100 Pro Max — 9070 мА·ч. Обе модели также оснащены аудиосистемами, настроенными совместно с Bose.

Пока речь идет только о первых днях продаж, поэтому делать выводы о коммерческом успехе всей линейки рано. Однако стартовая статистика уже показывает интересную тенденцию: покупатели охотнее выбирают старший K100 Pro Max, а вот обычный K100 Pro пока сильно уступает предшественнику.