Приложения за белорусские рубли: RuStore запустил новые способы оплаты

Теперь рассчитываться можно картами «БелКарт» и через систему ЕРИП

Пользователи RuStore в Белоруссии получили возможность оплачивать приложения и встроенные покупки в белорусских рублях. Для этого можно использовать карты национальной платежной системы «БелКарт» или систему ЕРИП, через которую проводятся платежи за товары и услуги в банковских сервисах.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Новые способы оплаты рассчитаны на местную аудиторию магазина и доступны разработчикам через Pay SDK версии 11.0.0. В RuStore отмечают рост интереса пользователей из Белоруссии к приложениям и играм.

Белорусские разработчики также активно представлены на площадке. По числу опубликованных приложений они занимают второе место среди зарубежных партнеров RuStore.

Магазин RuStore работает с приложениями для Android, HarmonyOS и «Аврора». По данным компании, ежемесячная аудитория магазина в России превышает 68 млн человек, а каталог насчитывает более 110 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран.