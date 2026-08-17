Ремонт экрана по цене нового смартфона: замена разбитого дисплея Galaxy Z Fold8 Ultra обойдется в 640 долларов

Если уж бить экран Galaxy Z Fold8 Ultra, то наружный — его замена обойдется гораздо дешевле внутреннего

Samsung опубликовала официальные цены на негарантийную замену дисплеев новейших складных смартфонов Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Самым дорогим оказался внутренний гибкий экран Fold8 Ultra — его замена стоит $640.

Замена внутреннего дисплейного Galaxy Z Fold 8 модуля обойдется в $580, Galaxy Z Flip8 — в $360. Речь идет о полной замене складного экрана за пределами гарантийного обслуживания.

Замена внешних дисплеев обойдется значительно дешевле: Fold 8 Ultra — $150, Fold 8 — $140, а Flip 8 — $130.

По сравнению с предыдущим поколением стоимость ремонта внутренних экранов заметно выросла. Например, для Galaxy Z Fold 7 замена внутреннего дисплея оценивалась в $450. Samsung отмечает, что в новом поколении изменилась классификация ремонтных операций, поэтому прямое сравнение стоимости обслуживания Fold 7 и Fold 8 может быть не вполне корректным.

Новые расценки еще раз показывают главный недостаток складных смартфонов: даже при повышении надежности гибкий дисплей остается одним из самых сложных и дорогих компонентов устройства. Разбить обычный экран неприятно, а разбить внутренний экран Fold8 Ultra — уже очень дорого.

Для защиты от таких расходов Samsung предлагает страховую программу Care+, условия которой зависят от страны и конкретной модели. При случайном повреждении дисплея она может существенно уменьшить сумму ремонта.