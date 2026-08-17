В «СберБанке Онлайн» появились реакции на денежные переводы

В «СберБанк Онлайн» добавили возможность отвечать на входящие переводы с помощью эмодзи. Реакцию можно отправить непосредственно из уведомления, не открывая приложение.

Пользователю достаточно выбрать один из восьми доступных эмодзи — например, сердечко, огонь или «лайк». Ответить таким способом можно в течение суток после поступления денег.

Нововведение рассчитано на ситуации, когда отправителю хочется быстро подтвердить получение средств или поблагодарить его без отдельного сообщения.

Напомним, с 11 августа Сбербанк отменил ограничения на переводы между своими клиентами. Операции стали бесплатными и не имеют установленного лимита. Также без комиссии теперь можно оплачивать услуги ЖКХ. Изменения распространяются на всех клиентов автоматически и не требуют подключения дополнительных услуг.