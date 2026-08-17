UMO 5 третий месяц подряд лидирует на рынке электромобилей в России

Всего в июле в России реализовали 1 540 новых электмобилей

Электротранспорт

Электрический кроссовер UMO 5 сохранил первое место по продажам среди новых электромобилей в России. В июле 2026 года россияне приобрели 304 таких автомобиля. По данным агентства «Автостат», модель остаётся лидером рынка уже третий месяц подряд. Впервые она заняла первое место по итогам мая.

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Источник изображения: UMO/Яндекс

Вторую строчку июльского рейтинга получил кроссовер Avatr 11 — его продажи составили 301 автомобиль. Далее расположился Avatr 12 с результатом 209 машин. Четвертое место занял Changan Qiyuan Q05, который выбрали 193 покупателя. В пятерку лидеров также вошел Evolute i-JOY — 107 проданных экземпляров. Остальные модели электромобилей показали продажи менее 60 машин за месяц.

Всего в июле в России реализовали 1 540 новых электмобилей. Это на 22,5% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. За январь–июль продажи достигли 6 151 автомобиля, увеличившись на 8,7% в годовом выражении.

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