UMO 5 третий месяц подряд лидирует на рынке электромобилей в России

Всего в июле в России реализовали 1 540 новых электмобилей

Электрический кроссовер UMO 5 сохранил первое место по продажам среди новых электромобилей в России. В июле 2026 года россияне приобрели 304 таких автомобиля. По данным агентства «Автостат», модель остаётся лидером рынка уже третий месяц подряд. Впервые она заняла первое место по итогам мая.

Вторую строчку июльского рейтинга получил кроссовер Avatr 11 — его продажи составили 301 автомобиль. Далее расположился Avatr 12 с результатом 209 машин. Четвертое место занял Changan Qiyuan Q05, который выбрали 193 покупателя. В пятерку лидеров также вошел Evolute i-JOY — 107 проданных экземпляров. Остальные модели электромобилей показали продажи менее 60 машин за месяц.

Всего в июле в России реализовали 1 540 новых электмобилей. Это на 22,5% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. За январь–июль продажи достигли 6 151 автомобиля, увеличившись на 8,7% в годовом выражении.