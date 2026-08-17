Комета стала ярче в 10 000 раз — одну из самых ярких комет года засняли из России

Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов сфотографировал комету 220P/McNaught, которая неожиданно стала одной из самых ярких в 2026 году. Объект наблюдали в Ордынском районе Новосибирской области с помощью телескопа с фокусным расстоянием 620 мм и камеры Pentax KP.

Главной особенностью кометы стали две мощные вспышки активности. Первая произошла 31 мая, а вторая — 3 августа. Предположительно, они были вызваны частичным разрушением ядра и выбросом большого количества вещества, увеличившего отражение солнечного света.

После первой вспышки яркость кометы выросла с 18-й до 8-й звёздной величины — примерно в 10 000 раз. После второй она увеличилась с 14-й до 7-й величины, то есть ещё примерно в 600 раз.

На снимке заметен характерный желтоватый веерообразный хвост. Его более яркая центральная часть состоит из крупных частиц пыли, а голубовато-зелёное свечение вокруг ядра создают ионизированные газы.

Сейчас яркость 220P/McNaught постепенно снижается. Если новых вспышек не произойдёт, в течение двух-трёх месяцев комета должна вернуться к своему обычному состоянию. Объект открыли в 2004 году, а полный оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 5,5 года.