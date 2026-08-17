Китай запустил «Чанчжэн»: ракета вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Для серии «Чанчжэн» это уже 664-я миссия, а сама CZ-2C в 2026 году стартовала в четвёртый раз

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Запуск состоялся 17 августа с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Ракета-носитель CZ-2C стартовала в 11:02 по пекинскому времени, или в 06:02 мск.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила успешное выполнение миссии, однако название и назначение космического аппарата не раскрыла.

Для семейства ракет «Чанчжэн» этот запуск стал уже 664-м. При этом CZ-2C отправилась в космос в 88-й раз, а с начала 2026 года — в четвёртый.

CZ-2C представляет собой двухступенчатую жидкостную ракету длиной около 42 м с обтекателем диаметром 3,35 м. Она способна выводить до 2,85 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Китай продолжает активно наращивать космические возможности. Страна развивает спутниковые системы для наблюдения за Землёй, метеорологии, связи и навигации, а также реализует лунные и межпланетные проекты. В 2025 году КНР установила собственный рекорд, выполнив 92 космических запуска.