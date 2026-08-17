7500 мАч, IP64 и 120 Гц — всего 175 долларов. Бюджетный смартфон Honor Play 11T поступил в продажу

Honor начала продажи в Китае бюджетного смартфона Play 11T. В новинке ставка сделана на автономность — емкость аккумулятора составляет 7500 мА·ч. По данным производителя, его хватает максимум на 20 часов непрерывного просмотра коротких видео. Honor также утверждает, что батарея рассчитана на эксплуатацию до шести лет, хотя конкретные условия сохранения ее емкости за этот срок не уточняются. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт — немало для бюджетной модели ценой всего 175 долларов.

Play 11T оснащен 6,61-дюймовым экраном IPS с разрешением 1604×720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная заявленная яркость — 1010 нит. В основе новинки лежит 4-нанометровая SoC Snapdragon 4 Gen 4. В топовой версии — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Разрешение основной камеры составляет всего 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. На корпусе разместили отдельную функциональную кнопку (например, длительным нажатием можно быстро включить фонарик). Смартфон работает под управлением MagicOS 10.0, корпус защищен в соответствии со степенью IP64.

Цена стартует с 1200 юаней (175 долларов), но с учетом госсубсидии в Китае цена опускается до 970 юаней (145 долларов).