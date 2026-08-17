AMOLED, 120 Гц, 8560 мА·ч, защита от ударов и влаги: в России стартовали продажи Honor Turbo

Команда российского AliExpress объявила о запуске продаж нового смартфона Honor Turbo в России. Устройство получило усиленный корпус, емкий аккумулятор и AMOLED-экран с высокой частотой обновления.

Смартфон оснащен SoC Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1,5K, частоту 120 Гц и пиковую яркость до 6000 нит. Также заявлена поддержка 5G и NFC.

За автономность отвечает батарея на 8560 мА·ч с зарядкой мощностью 80 Вт. Есть возможность использовать смартфон для обратной зарядки других устройств.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп и дополнительный модуль на 5 Мп, фронтальная камера — 16 Мп. В программном обеспечении предусмотрены инструменты на базе ИИ для удаления объектов, устранения бликов и повышения четкости снимков.

Корпус рассчитан на падения с высоты до 2,5 м, защищён от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69K). Honor Turbo доступен в бежевом, зеленом и черном цветах. Стоимость с учетом скидок начинается от 20 тысяч рублей.