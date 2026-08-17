Съемные батареи возвращаются: неубиваемый Cubot Kingkong Dura получит защиту IP69K, две батареи и камеру 64 Мп — смартфон можно будет получить бесплатно

Cubot готовит к выпуску защищенный смартфон Kingkong Dura, главной особенностью которого станет съемный аккумулятор — редкость для современного Android-смартфона.

Для Kingkong Dura предусмотрен специальный Dual Battery Kit с двумя аккумуляторами и отдельной зарядной станцией. Пока одна батарея работает в смартфоне, вторая заряжается в док-станции. Затем их можно просто поменять местами. CUBOT описывает концепцию как «одна работает — другая заряжается».

При этом съемная батарея не мешает прочности и защите корпуса: смартфон защищен в соответствии со степенями IP68 и IP69K (то есть защита оболочки максимальная для потребительского устройства). Также Kingkong Dura отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Новинка получит встроенный яркий кемпинговый фонарь, 6,88-дюймовый 120-герцевый дисплей и 64-мегапиксельную камеру. Остальные характеристики пока держатся в секрете. Официальная презентация и старт продаж Kingkong Dura через TikTok Shop запланированы на 1 сентября. Перед запуском Cubot также проводит глобальный розыгрыш смартфона. Пять победителей получат Kingkong Dura Dual Battery Kit.