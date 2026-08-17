Компактный флагман: Honor Magic 9 будет доступен с небольшим экраном

Компания может впервые добавить в серию Magic компактную модель, которая получит характеристики настоящего флагмана

Honor готовит серьёзное расширение серии Magic 9. По данным инсайдера SmartPikachu, в новой линейке появится версия с уменьшенным экраном, ориентированная на пользователей, которым нужны компактные смартфоны без отказа от флагманских характеристик.

Ожидается, что в этом году серия будет включать как минимум три модели: базовый Magic 9, Pro и впервые в истории линейки Pro Max. При этом компактная версия, вероятно, станет базовой моделью.

Как пишет Huawei Central, смартфон получит плоский 6,4-дюймовый дисплей. Для сравнения, актуальный Magic 8 оснащается 6,58-дюймовым LTPO OLED-экраном, а Magic 8 Pro — 6,71-дюймовой панелью с частотой 120 Гц.

Несмотря на компактные размеры, аппарат может получить огромный для такого форм-фактора аккумулятор ёмкостью 8500 мА•ч.

Мы уже писали о готовящейся серии Honor Magic 9. Ещё в феврале появились первые слухи о значительно увеличенных аккумуляторах: инсайдер Smart Pikachu сообщал, что Honor рассматривает батареи ёмкостью от 8000 до 9000 мАч для новых флагманов. В марте другой известный инсайдер, Digital Chat Station, первым раскрыл ключевые характеристики компактной модели серии. Кроме того, сообщалось, что серия будет использовать два типа экранов, причём оба будут плоскими, без изогнутых краёв. Для сравнения, актуальные модели Honor Magic 8 и Magic 8 Pro оснащались экранами 6,58 и 6,71 дюйма соответственно.