600 тысяч вакансий на одной карте: 2ГИС подключил «Работу.ру»

Найти работу рядом с домом или в удобном районе стало проще

В геосервисе 2ГИС появились вакансии с «Работа.ру». Они доступны в специальном слое «Работа», где предложения о найме отображаются непосредственно на карте. Общее число вакансий из разных источников в сервисе достигло 600 тысяч.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Больше всего предложений в августе 2026 года представлено в Москве — около 150 тысяч. В Санкт-Петербурге доступно 60 тысяч вакансий, в Екатеринбурге — 25 тысяч, в Новосибирске — 19 тысяч, а в Краснодаре — 15 тысяч.

Пользователи могут искать вакансии по профессиям, открывать карточки работодателей и изучать условия, включая требования и уровень зарплаты. Также прямо из карточки можно построить маршрут до места работы и узнать время в пути пешком, на автомобиле или общественном транспорте. Для отклика предусмотрен переход на сайт с объявлением или возможность связаться с компанией по телефону.

Вакансии «Работа.ру» стали одним из источников предложений в 2ГИС наряду с другими сервисами поиска работы. Также объявления размещают компании через личный кабинет геосервиса.

Слой «Работа» доступен в веб-версии 2ГИС и приложениях для iOS и Android. В мобильной версии его можно включить через меню «Линзы» на главном экране.