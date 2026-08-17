Тайваньский инженер пытался украсть технологии производства DRAM для Китая — его выдала камера

На Тайване старшему инженеру Nanya Technology предъявили обвинения по делу о предполагаемой краже коммерческих секретов. По данным местных СМИ, сотрудник скопировал информацию из 32 файлов, связанных с передовыми технологиями производства DRAM-памяти, и планировал передать её китайской компании.

Йе Йен-вэй (Yeh Yen-wei) работал в Nanya с 2022 года, а в 2025-м начал контактировать с китайскими кадровыми агентствами. В феврале 2026 года он подал заявление об увольнении, но перед уходом несколько раз посещал закрытые помещения компании в ночное время.

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28 марта, 4 и 5 апреля инженер прятал экшн-камеру Insta360 X4 Air среди закусок, чтобы пройти контроль безопасности. Используя действующие учётные данные, он получал доступ к виртуальным машинам Nanya и открывал внутренние документы. Затем фотографировал и снимал материалы, связанные с производством DRAM и технологическими процессами компании.

Схему обнаружила служба информационной безопасности. Специалисты заметили необычные беспроводные сигналы в защищённых зонах и сопоставили их с журналами доступа сотрудника. После этого Nanya обратилась к властям, что и привело к расследованию и предъявлению обвинений.

Прокуратура округа Новый Тайбэй предъявила ему обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы.