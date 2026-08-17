Танки, корабли и бонусы: МТС запустил подписку для геймеров

За 319 рублей в месяц пользователи получают премиум-дни, игровые задания, золото и дополнительные награды в двух играх

Оператор МТС запустил новую подписку для игроков «Мира танков» и «Мира кораблей», созданную совместно с разработчиком и издателем «Леста Игры». Она объединяет игровые бонусы для обеих онлайн-игр в одном пакете.

Подключить услугу могут все абоненты МТС через личный кабинет на сайте оператора. Для активации потребуется аккаунт «Леста ID», а оплата списывается с мобильного счета. Стоимость подписки составляет 319 рублей за 30 дней.

В пакет входят 14 дней премиум-аккаунта для каждой игры, семь ежемесячных боевых задач и дополнительные награды. В «Мире танков» за выполнение заданий можно получить в общей сложности игровое золото, а также ускорители получения опыта. В «Мире кораблей» игрокам доступны 500 единиц золота, премиум-аккаунт на 14 дней и специальный контейнер с наградами. Все полученные игровые предметы и бонусы зачисляются на единый аккаунт «Леста».