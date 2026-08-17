Отмоет даже засохший соус. Roborock прокачала поломойку до 32 000 Па

Roborock представила поломоечную машину A30 Pro 3.0, официальные продажи которой стартуют 18 августа. Начальная цена новинки составит 2199 юаней — на 200 юаней меньше, чем у предыдущего поколения.

Главным обновлением стала мощность всасывания, достигшая 32 000 Па. Производитель заявляет, что этого достаточно для удаления с первого прохода въевшейся грязи, засохших соусов и жирных пятен. Для особо сложных загрязнений предусмотрен режим Super Powerful Wash Pro, который активируется одной кнопкой и усиливает очистку на проблемном участке.

Система помощи при движении на базе ИИ была доработана: устройство стало маневреннее и легче проходит вдоль стен, между мебелью и в труднодоступных местах. Управлять A30 Pro 3.0 можно одной рукой.

Модель сохранила конструкцию с передним скребком, собирающим шерсть и волосы, поэтому роликовая щётка меньше склонна к запутыванию. После уборки устройство самостоятельно промывает валик горячей водой, а антибактериальный материал бака для грязной воды помогает бороться с неприятными запахами.