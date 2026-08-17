Thunderbolt 5, 140 Вт, 10GbE, NVMe и 5-дюймовый экран. Представлена док-станция Lexar PexarBolt Ultra

Lexar PexarBolt Ultra умеет подключать до трёх мониторов, выдавать 140 Вт на ноутбук и работать с картами профессиональных камер

Lexar представила высокопроизводительную док-станцию PexarBolt Ultra, рассчитанную на пользователей, которым требуется максимум портов и высокая скорость передачи данных. Новинка участвует в краудфандинговой кампании, а заявленная цена составляет $650.

Главная особенность устройства — три порта Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 80 Гбит/с. Док-станция способна передавать ноутбуку до 140 Вт и поддерживает подключение двух мониторов с разрешением 8K при 60 Гц либо трёх 4K-дисплеев с частотой 144 Гц.

Для фотографов предусмотрены кардридеры microSD 4.0, SD 4.0 и CFexpress Type-B. Также имеются USB-C и USB-A, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, аудиоразъёмы и 10-гигабитный Ethernet.

Самая необычная деталь находится сверху — 5-дюймовый сенсорный экран. Он отображает информацию о подключённых устройствах, мощности и скорости передачи данных.

Внутри корпуса предусмотрен слот M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 4.0 x2, позволяющий установить дополнительный быстрый накопитель.