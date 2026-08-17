Дешёвый домашний льдогенератор Xiaomi готовит кубики льда за считанные минуты. Предзаказы уже принимают в Китае

Mijia Ice Maker делает до 13 кг льда в сутки и умеет заранее приготовить его к нужному времени

17 августа Xiaomi запустила на платформе Youpin краудфандинг компактного льдогенератора Mijia Ice Maker. Стартовая цена устройства составила 359 юаней. Кампания продлится до 24 августа.

Новинка умеет готовить два типа льда: небольшой «быстрый» и более крупный «стандартный». Оба варианта формируются по восемь кубиков за цикл, причём на приготовление быстрого льда требуется всего 6–8 минут. Стандартный лёд получается крупнее и прозрачнее благодаря технологии равномерного замораживания, уменьшающей количество пузырьков и примесей. Он тает примерно за семь минут, поэтому напитки разбавляются медленнее.

Масса составляет около 6,1 кг. В корзину помещается 64–80 кубиков. Производительность достигает 13 кг льда за сутки.

Предусмотрены таймеры на 3, 5 и 8 часов, чтобы лёд был готов к нужному времени. Светодиодные индикаторы показывают состояние устройства, а прозрачное окно позволяет контролировать запас льда без открытия крышки.