Honor готовит россыпь смартфонов с аккумуляторами на 10 000 и 12 000 мАч

Эти аккумуляторы будут использоваться в сериях Win 2, X, Power и других

В линейке продуктов Honor разработано несколько аккумуляторов большой емкости в диапазоне около или более 10 000 мАч, о чем рассказал Digital Chat Station.

Помимо упомянутого ранее аккумулятора ёмкостью 11790 мАч/12000 мАч, есть также аккумулятор 11600 мАч/12000 мАч± с относительно низким содержанием кремния.

В диапазоне 10000 мАч представлены аккумуляторы емкостью 9800 мАч и 9850 мАч, все с одноэлементной конструкцией. Ожидается, что эти аккумуляторы будут использоваться в сериях Win 2, X, Power и других. Digital Chat Station

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Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.