Недорогой умный увлажнитель с ионами серебра, без тумана и почти полностью разборный: представлен Xiaomi Mijia Mist-Free Humidifier 3

Xiaomi запустила в Китае сбор средств на Mijia Mist-Free Humidifier 3 — новый мощный увлажнитель для больших помещений. Устройство способно испарять до 1,5 литра воды в час и оснащено резервуаром на 6 литров. Цена для участников программы коллективного финансирования составляет 900 юаней — примерно 135 долларов.

В отличие от ультразвуковых увлажнителей, Mijia Mist-Free Humidifier 3 не выбрасывает в воздух облако холодного тумана. Воздух проходит через увлажненный фильтр, вода испаряется естественным образом. Такой принцип не оставляет вокруг прибора мельчайших капель и помогает избежать характерного белого налета от солей, содержащихся в воде.

Максимальная производительность достигает 1500 мл в час. Шестилитрового резервуара должно хватать максимум на 10 часов работы.

О гигиене Xiaomi тоже позаботилась. В материал резервуара добавлены ионы серебра, а испарительный фильтр изготовлен из антибактериального волокна и дополнительно защищен от размножения бактерий и появления плесени. Фильтр можно промывать вручную, отдельный фильтр для воды задерживает пыль и другие загрязнения.

Конструкция рассчитана на самостоятельное обслуживание: пользователь может снять и очистить не только фильтр, но и резервуар и даже насос. Это должно упростить регулярный уход и снизить вероятность появления неприятного запаха.

В верхней части корпуса установлен цифровой дисплей, отображающий текущую влажность и уровень воды. Высокоточный датчик позволяет увлажнителю автоматически регулировать производительность, поддерживая заданную влажность в помещении.

Для ночной работы предусмотрен тихий режим с уровнем шума от 31,5 дБ(А). Экран можно автоматически отключать, а звуковые уведомления — выключать через приложение.

Mijia Mist-Free Humidifier 3 интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi. Через приложение Mijia можно удаленно включать и выключать устройство, задавать целевую влажность и программировать расписание на 24 часа. Поддерживается и голосовое управление через Xiao AI.

Увлажнитель можно объединять с другой техникой в автоматические сценарии. Например, при работе кондиционера или обогревателя устройство способно автоматически компенсировать снижение влажности.