Starlink раздаёт бесплатный интернет и меняет оборудование пострадавшим от землетрясения в Индонезии

После землетрясения в Индонезии Starlink объявила о бесплатном предоставлении спутникового интернета жителям пострадавших районов до 16 сентября.

Для действующих клиентов ничего предпринимать не требуется — компания автоматически начислит соответствующий кредит на их счета. Клиенты, которые ранее отменили подписку, также получат кредит и смогут возобновить обслуживание без оплаты до указанной даты.

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Новые пользователи из пострадавших районов смогут подключиться к Starlink и получить бесплатную связь до 16 сентября. После покупки оборудования им необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы активировать льготный период.

SpaceX также предусмотрела помощь тем, чьи комплекты Starlink были повреждены во время землетрясения. Компания предлагает бесплатно заменить неисправное оборудование после обращения в службу поддержки.