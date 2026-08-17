Новый смартфон Xiaomi с большим экраном и батареей 6000 мАч — дешевле 200 долларов. Рассекречен Poco M8x

Бренд Poco готовит новый доступный смартфон — M8x 5G. Основные характеристики и стоимость новинки раскрыл известный инсайдер Йогеш Брар.

По данным информатора, цена устройства будет ниже отметки в 20 тыс. рупий, то есть он будет дешевле 200 долларов. POCO M8x 5G оснастят крупным 6,9-дюймовым экраном IPS с кадровой частотой 120 Гц и разрешением HD+. В основу аппаратной платформы ляжет SoC MediaTek Dimensity 6300.

Базовая версия получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Емкость батареи составит 6000 мА·ч, максимальная мощность зарядки составит 33 Вт. Работать устройство будет под управлением HyperOS 3.

Йогеш Брар ранее много раз сливал характеристики ещё не выпущенных устройств (Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, OnePlus 11), и все они впоследствии подтверждались.