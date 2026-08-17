Как россияне приняли возрождённую Volga — за месяц продано всего 435 автомобилей

Два кроссовера практически разделили спрос поровну, а седан оказался заметно менее востребован

В первый полный месяц продаж автомобилей Volga в России дилеры реализовали 435 машин. Основная часть продаж пришлась на два кроссовера бренда, которые показали практически одинаковый результат.

Volga K50 за месяц зарегистрировали 198 раз, тогда как K40 — 192 раза. Ещё 45 автомобилей пришлось на седан Volga C50. С учётом предыдущих регистраций общий объём продаж марки достиг 573 автомобилей: 257 K50, 241 K40 и 75 C50.

Самым дорогим предложением бренда остаётся K50 — в зависимости от комплектации его цена составляет от 4,34 до 4,8 млн рублей. Более доступный K40 предлагается по цене от 2,85 до 3,9 млн рублей. Седан C50 стоит от 3 до 3,4 млн рублей.