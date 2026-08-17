К выпуску Lada Azimut всё готово — АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трёх недель простоя

Теперь АвтоВАз может выйти на проектную мощность производства обновленной Niva Legend

АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 16 августа. Как сообщается, за три недели на предприятиях АвтоВАЗа выполнили более 13 тыс. различных работ. На обслуживание, ремонт и модернизацию производственной инфраструктуры направили свыше 375 млн рублей.

Одной из главных задач стала подготовка производства к серийному выпуску нового кроссовера Lada Azimut. Финальная модернизация оборудования затронула цех сварки кузовов и главный сборочный конвейер. Это уже не просто подготовка конструкции автомобиля — АвтоВАЗ адаптирует производственную линию непосредственно под его массовый выпуск.

Параллельно предприятие модернизировало производство Lada Niva Legend. Работы также проводились в сварочном и сборочном цехах и должны позволить выйти на проектную мощность по выпуску обновленной версии внедорожника. Главными изменениями Niva Legend, напомним, стали оцинкованные кузовные детали, модернизированный салон и новый 1,8-литровый двигатель.