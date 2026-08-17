УАЗ расказал, когда «Патриот» наконец получит 8-ступенчатый автомат

Новый «Патриот» выйдет уже в октябре, но ждать долгожданную коробку передач придётся ещё минимум два года

Авто и транспорт

Обновлённый «Патриот» появится у дилеров в октябре, однако автоматическая коробка передач доберётся до внедорожника значительно позже.

Генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Ильнур Сахабиев рассказал, что компания сейчас активно интегрирует в модель 8-ступенчатый автомат, который уже используется в пикапах УАЗ.

Изначально предприятие рассматривало вариант собственной 6-ступенчатой коробки.

Мы много времени потеряли в 2022 году с поиском коробки. И задались вопросом: есть ли необходимость нам заниматься шестиступкой, либо всё-таки посмотреть на другие решения? Сейчас мы активно работаем с интеграцией восьмиступенчатого "автомата" в "Патриот".
Ильнур Сахабиев
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Источник изображения: Пресс-служба УАЗа

Для этого потребовалось не только изменить калибровки и компоновку, но и доработать интерфейс, гидротрансформатор и конфигурацию самой коробки.

По словам Сахабиева, техническая концепция уже завершена. Однако до серийного производства ещё предстоит провести масштабные испытания, включая летние и зимние калибровки.

Реалистичный срок появления «Патриота» с автоматом — середина 2028 года. Таким образом, поклонникам модели придётся ждать долгожданную трансмиссию ещё около двух лет.

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