Лапы Meсhazilla модернизируют для Starship. Их масштаб можно оценить на свежем фото

На Starbase продолжается перестройка стартовой инфраструктуры SpaceX. По данным NASASpaceflight, на площадке Pad 1 рабочие демонтируют элементы стартовой башни Meсhazilla, включая «‎лапы», которые должны ловить Starship. Модернизированную площадку планируют начать использовать в 2027 году.

Параллельно SpaceX готовит Pad 2 к приёму ускорителя Super Heavy Booster 21. На этой площадке аппарат должен пройти огневое испытание двигателей — статический прожиг. Тест станет частью подготовки к испытательному полёту Starship Flight 14.

Ещё один приоритет компании — корабль Starship Ship 41. Его планируют отправить на статический прожиг на испытательный стенд Massey's. Это позволит проверить двигатели и сам корабль независимо от работ на стартовых площадках.

Таким образом, SpaceX одновременно модернизирует инфраструктуру, испытывает новые ступени и готовит Starship к следующим полётам.