Tesla превратила багажник Model Y в полноценный холодильник с температурой от −20 до +20 °C. Появилось живое видео с Dual Zone Fridge

Новый Dual Zone Fridge за $595 помещается в подполье багажника и предлагает два температурных режима одновременно

Tesla выпустила новый холодильник Dual Zone Fridge стоимостью $595 для электромобилей Model Y, а теперь у нас есть живое видео новинки. Устройство устанавливается в нишу багажника, не занимая основное грузовое пространство, и совместимо со всеми версиями Model Y.

Главная особенность — два независимых отсека, для каждого из которых можно отдельно выбрать температуру. Диапазон составляет от −20 до +20 °C, поэтому в одном отделении можно хранить продукты охлаждёнными, а другое использовать как морозильную камеру.

При необходимости центральную перегородку можно снять и превратить два отделения в одно большое пространство.

Объем устройства составляет около 35 л, размеры — 67,6 х 42,9 х 36,1 см, масса — около 14,8 кг.

Холодильник издает небольшой шум при работе, но на ходу при закрытом коврике в багажнике, судя по отзывам, его практически неслышно.