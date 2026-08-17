Задолго до «Союза-2» и «Ангары». Годовщина пуска первой отечественной ракеты на гибридном топливе

ГИРД-09 стартовала и провела в воздухе 18 секунд, поднявшись примерно на 400 метров

17 августа 1933 года в истории советской космонавтики произошло событие, которое стало отправной точкой для отечественного ракетостроения. На полигоне неподалёку от подмосковного Нахабино состоялся первый запуск советской жидкостной ракеты ГИРД-09.

ГИРД — Группа изучения реактивного движения — появилась в 1931 году. В её работе участвовали Фридрих Цандер и Сергей Королёв. В конце 1932 года под руководством Королёва началась разработка ракеты 09 по проекту Михаила Тихонравова.

С апреля по август 1933 года двигатель ракеты прошёл около двух десятков стендовых испытаний. После доводки его признали готовым для настоящего полёта.

17 августа ГИРД-09 стартовала и провела в воздухе 18 секунд, поднявшись примерно на 400 метров. Ракета не достигла расчётной высоты из-за технической неисправности, однако сам запуск стал огромным успехом. Советские инженеры впервые получили практический опыт полного цикла создания и запуска жидкостной ракеты, включая работу с жидким кислородом непосредственно на полигоне.

Именно с таких первых экспериментов начался путь, который спустя десятилетия привёл к созданию советских и российских ракет-носителей, включая современные «Союз-2» и «Ангару».