Tesla запустила гигантскую батарею в Калифорнии — энергии хватит для 385 тысяч домов

В Поуэе, штат Калифорния, официально заработала новая система накопления энергии на базе Tesla Megapack стоимостью $290 млн. Проект реализовала компания Arevon Energy. Установка имеет мощность 300 МВт и ёмкость 1200 МВт•ч — при полной нагрузке она способна обеспечивать электричеством до 385 тысяч домов в течение четырёх часов.

Новая батарейная станция стала крупнейшим отдельным проектом Arevon в сфере накопления энергии в США. Она включает 329 аккумуляторных модулей Tesla Megapack и предназначена для повышения стабильности и надёжности электросети Калифорнии.

Система будет накапливать электроэнергию в периоды избытка генерации, например при высокой выработке солнечных и ветряных электростанций. Когда потребление в сети резко возрастает, накопленная энергия сможет возвращаться обратно в энергосистему.

Батареи помогают сглаживать разницу между производством и потреблением электроэнергии, превращая избыточную генерацию в резерв, который можно использовать в часы пикового спроса.