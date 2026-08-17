Tesla FSD идеально отработала на скорости 132 км/ч без помощи водителя — Mustang развернуло прямо на трассе

Tesla с включённой системой FSD Supervised V14 двигалась со скоростью около 132 км/ч, когда впереди произошла авария с участием двух Ford Mustang. Автомобиль Tesla быстро распознал ситуацию и ушёл от столкновения.

Видео снято сразу с нескольких камер. На кадрах одновременно видны происходящее впереди, боковая часть дороги и широкий обзор.

Реакция системы Tesla FSD могла предотвратить не только столкновение с Mustang, но и возможную цепочку аварий на скоростной трассе. Некоторые комментаторы отмечают, что в подобных ситуациях система способна реагировать быстрее обычного водителя.

Мы уже не раз рассказывали о том, как система Tesla FSD версии 14 реагирует на потенциальные угрозы раньше, чем это успевает сделать человек за рулём — например, притормаживая перед пешеходом ещё до того, как тот ступает на проезжую часть. Способность прогнозировать развитие ситуации, а не просто реагировать на уже произошедшее, стала одной из ключевых особенностей актуальных версий автопилота.

Параллельно редакция писала о том, как FSD научилась распознавать полицейские автомобили и машины экстренных служб, самостоятельно снижая скорость и перестраиваясь — поведение, характерное для опытного водителя с многолетним стажем. Система постепенно перенимает неписаные правила дорожного движения, обучаясь на миллиардах километров реального пробега.

По данным самой Tesla, автомобили с включённым FSD попадают в аварии вдвое реже, чем при ручном управлении.