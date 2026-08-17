На радость перекупщикам: складной iPhone Ultra будет дефицитным

Первый складной iPhone будет с самого начала дефицитным устройством. По данным инсайдера, объём запасов составит около 10 млн смартфонов, при этом Foxconn потребуется от трех до пяти месяцев для этого.

Для сравнения, обычный iPhone 17 выпускается примерно по 5 млн экземпляров в месяц. Темпы производства складной модели на начальном этапе могут оказаться на 30–40% ниже. Это означает, что Apple не сможет быстро обеспечить магазины достаточным количеством смартфонов сразу после старта продаж.

Изображение сгенерировано в Grok

Главная причина — значительно более сложная конструкция складного смартфона. Foxconn уже проводит пробное производство устройства, отрабатывая технологические процессы перед массовым выпуском.

Если прогноз подтвердится, покупателям первого складного iPhone придется столкнуться с ограниченными поставками и возможным дефицитом. А это, в свою очередь, создает идеальные условия для роста цен у перекупщиков и появления заметной наценки в первые месяцы продаж.

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