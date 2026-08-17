Раскладушка в старом дизайне Nokia с Android и большим аккумулятором. Инсайдер показал HMD 2760 Flip 4G

Раскладушка будет оснащена двумя дисплеями и 5-мегапиксельной камерой с автофокусом

Компания HMD готовит новый кнопочный телефон-раскладушку 2760 Flip 4G. Согласно данным smashx_60, модель получит два дисплея: основной LCD с диагональю 2,8 дюйма и внешний экран на 1,77 дюйма.

За производительность будет отвечать процессор Unisoc T310 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Объем оперативной и встроенной памяти составит 2 и 32 ГБ соответственно, а расширить хранилище можно будет с помощью карты microSD объемом до 128 ГБ.

Основная камера получит 5-мегапиксельный сенсор с автофокусом и LED-вспышкой, тогда как дополнительная камера будет иметь разрешение VGA и собственную вспышку. Телефон будет работать под управлением Icon OS 13 на базе Android 13 Go и будет поддерживать GMS и Google Play Store.

HMD 2760 Flip 4G оснастят аккумулятором емкостью 2500 мА·ч с зарядкой через USB Type-C. Также заявлены Wi-Fi, режим точки доступа, Bluetooth, сенсорная панель, разъем 3,5 мм, клавиша SOS и классическая игра Snake. Новинка будет доступна в черном, голубом и розовом цветах.