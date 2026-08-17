В стиле Nokia с двумя SIM-картами, улучшенной камерой и увеличенным аккумулятором. Кнопочный HMD 102 4G Pro полностью рассекречен

Обновленный кнопочный телефон сохранил компактный корпус, но обзавелся более производительной начинкой и поддержкой LTE

Инсайдер smashx_60 рассекретил новую версию кнопочного телефона HMD 102 4G — модель 102 4G Pro.

По сравнению с базовой версией производитель модернизировал аппаратную платформу, добавив поддержку двух SIM-карт в режиме ожидания и мобильных сетей LTE.

Телефон оснащен 2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 160×120 пикселей и защищен от пыли и влаги по стандарту IP52. Основная камера получила сенсор разрешением 0,3 Мп, тогда как у стандартной версии используется 0,1-мегапиксельный модуль.

В основе HMD 102 4G Pro лежит чип Unisoc 8910FF-S. Объем оперативной памяти увеличен с 16 до 24 МБ, а встроенной — с 24 до 48 МБ. Емкость аккумулятора также выросла с 1100 до 1200 мА·ч, что должно положительно сказаться на автономности устройства.