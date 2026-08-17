Представлен холодильник Xiaomi на 600 литров с антибактериальным льдогенератором

Mijia Refrigerator Pro получил независимые контуры охлаждения, морозильную камеру с температурой до −30 °C и управление со смартфона

Компания Xiaomi представила в Китае холодильник Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker.

Новинка получила общий объем 600 л и автоматический льдогенератор с антибактериальной системой. Цена устройства составляет 4469 юаней, а продажи начнутся 31 августа.

Холодильник выполнен в темно-синем корпусе размером 852×675×1912 мм и весит 93 кг. Объем холодильного отделения составляет 375 л, включая 339 л основной зоны и 36 л камеры с регулируемой температурой. Последняя поддерживает три режима для хранения сухих продуктов, детского питания и продуктов при 0 °C. Еще 225 л приходится на морозильную камеру.

Система охлаждения использует независимые испарители и вентиляторы для холодильной и морозильной зон, благодаря чему воздушные потоки не смешиваются, а запахи не распространяются между отделениями. В холодильной камере установлена система ионной очистки воздуха. Производитель заявляет эффективность стерилизации до 99,9999% в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка, а также удаление до 99,9% триметиламина. Морозильная камера способна поддерживать температуру −30 °C.

Отдельного внимания заслуживает автоматический льдогенератор. Он вмещает до 130 кубиков льда, предупреждает о низком уровне воды и заполнении контейнера и может управляться через панель холодильника или смартфон. В приложении также предусмотрена трехминутная программа автоматической очистки системы приготовления льда.