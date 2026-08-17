Фотопринтер с автоматическим ламинированием в кармане. Представлен Godox P100

Устройство печатает снимки с разрешением 300 dpi, поддерживает Bluetooth и NFC и стоит 699 юаней

Компания Godox представила компактный цветной фотопринтер P100, предназначенный для быстрой печати снимков со смартфона. Стоимость новинки в Китае составляет 699 юаней, в комплект входит 10 листов бумаги для сублимационной печати.

Принтер выполнен в корпусе размером 142,5×86,8×26,8 мм и весит около 320 г. Он использует специальную фотобумагу размером 97×53 мм, а область печати составляет 86×53 мм.

Godox P100 оснащен нагревательной печатающей головкой 1256 и использует технологию термосублимационной печати. Разрешение достигает 300 dpi, а устройство способно воспроизводить до 16,7 млн цветов, обеспечивая плавные переходы оттенков.

Одной из особенностей модели стала автоматическая ламинация. После печати устройство покрывает фотографию прозрачной защитной пленкой, которая предохраняет изображение от воды, пыли, отпечатков пальцев и механического воздействия.

Для подключения к смартфону используются NFC и Bluetooth, а приложение Godox Cam позволяет добавлять фильтры и стикеры, создавать фотографии на документы.