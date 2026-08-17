Huawei с бестселлером Enjoy 90 Pro Max опередила Apple даже после снижения цен на iPhone 17 в Китае

По данным исследовательской компании Counterpoint, за первые 30 недель 2026 года продажи смартфонов в Китае снизились на 8,6% в годовом выражении. Рынок оказался заметно слабее прогнозов, которые участники отрасли делали в начале года, а восстановление потребительского спроса идет медленнее ожидаемого.

Huawei смогла сохранить лидерство на рынке даже на фоне снижения цен на iPhone 17 и роста его продаж. Со второго квартала еженедельная доля компании стабильно превышает 20%, несмотря на усиление конкуренции со стороны Apple. Росту позиций Huawei, по оценкам аналитиков, способствовал успешный запуск доступного Enjoy 90 Pro Max.

С момента выхода 2 апреля смартфон разошелся суммарным тиражом более 3 млн экземпляров по всем каналам продаж всего за три месяца. Таким образом, средние продажи превышали 1 млн устройств в месяц, что сделало модель одним из главных хитов в бюджетном сегменте.

При стартовой цене 1699 юаней смартфон оказался ориентирован на массового покупателя.