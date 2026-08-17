Новейший массажный пистолет Xiaomi с тремя насадками и автономностью до 31 дня поступил в продажу в Китае

Новинка получила многоголовочную конструкцию, усилие до 25 кг и возможность массировать мышцы без постоянного удержания в руках

Компания Xiaomi выпустила массажный пистолет Mijia Multi-Head Fascia Gun 3, рассчитанный на интенсивное расслабление крупных мышечных групп. Цена устройства в Китае составила 369 юаней.

Модель получила многоголовочную систему одновременного воздействия и три сменные насадки для разных участков тела. Благодаря конструкции устройство можно использовать не только в руках: его разрешается размещать за поясницей или под ногами, что снижает нагрузку на руки при продолжительном массаже.

За работу механизма отвечает двухкоординатный бесщеточный двигатель. Он обеспечивает максимальное усилие 25 кг, глубину воздействия до 4 мм и скорость от 800 до 2000 об/мин. Предусмотрены постоянный и переменный режимы, каждый с тремя уровнями интенсивности, а также функция запоминания выбранной мощности.

Габариты массажера составляют 297×138×118 мм при массе около 1,3 кг. Встроенный аккумулятор емкостью 2450 мА·ч заряжается через USB Type-C. При использовании по 10 минут в день устройство способно работать без подзарядки до 31 дня.