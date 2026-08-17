Новейший массажный пистолет Xiaomi с тремя насадками и автономностью до 31 дня поступил в продажу в Китае

Новинка получила многоголовочную конструкцию, усилие до 25 кг и возможность массировать мышцы без постоянного удержания в руках

Комфортный дом

Компания Xiaomi выпустила массажный пистолет Mijia Multi-Head Fascia Gun 3, рассчитанный на интенсивное расслабление крупных мышечных групп. Цена устройства в Китае составила 369 юаней.

Модель получила многоголовочную систему одновременного воздействия и три сменные насадки для разных участков тела. Благодаря конструкции устройство можно использовать не только в руках: его разрешается размещать за поясницей или под ногами, что снижает нагрузку на руки при продолжительном массаже.

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Источник изображения: mydrivers

За работу механизма отвечает двухкоординатный бесщеточный двигатель. Он обеспечивает максимальное усилие 25 кг, глубину воздействия до 4 мм и скорость от 800 до 2000 об/мин. Предусмотрены постоянный и переменный режимы, каждый с тремя уровнями интенсивности, а также функция запоминания выбранной мощности.

Фото 1
Источник изображения: mydrivers

Габариты массажера составляют 297×138×118 мм при массе около 1,3 кг. Встроенный аккумулятор емкостью 2450 мА·ч заряжается через USB Type-C. При использовании по 10 минут в день устройство способно работать без подзарядки до 31 дня.

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