Аккумулятор на 7200 мА·ч, камера разрешением 50 Мп и защита IP68. Смартфон Vivo Y31T рассекречен до анонса

Vivo готовит новый доступный смартфон Y31T, характеристики которого уже появились в сети. Судя по утечке, производитель делает ставку на продолжительное время автономной работы и повышенную защищенность корпуса.

Смартфон получит 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и пиковой яркостью до 1250 кд/м². За производительность будет отвечать Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, а для хранения данных предусмотрена память UFS 2.2. Покупателям предложат версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также с 6/128 и 6/256 ГБ.

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Главной особенностью Vivo Y31T станет аккумулятор емкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Основная камера получит сенсор на 50 Мп, компанию которому составит вспомогательный модуль на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Толщина корпуса составит 8,39 мм. При этом смартфон получит защиту от воды и пыли IP66 и IP68. Устройство будет доступно в трех цветах: Crimson Red, Gold Mist и Seashore Green.