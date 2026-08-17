Лучше, чем у Samsung. OnePlus и BOE создали новый экран для смартфонов

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

OnePlus и BOE совместно разработали люминесцентный материал X4, а внутренние тесты показывают, что он превосходит люминесцентный материал серии M от Samsung практически по всем параметрам, о чем рассказал инсайдер Digital Chat Station.

Помимо известного сверхнизкого энергопотребления, удвоенного срока службы и чрезвычайно узких рамок с четырех сторон, благодаря высококачественному люминесцентному материалу и схемотехнике, это поколение также будет поддерживать множество новых функций, обеспечивающих плавную работу.
Digital Chat Station.
Фото 1
Изображение сгенерировано в Grok

Инсайдер добавил, что OnePlus 16 будут реализованы некоторые передовые технологии. 

Китайский аналог Starlink. На орбиту вывели новые спутники сети SatNetАккумулятор на 7200 мА·ч, камера разрешением 50 Мп и защита IP68. Смартфон Vivo Y31T рассекречен до анонса