Лучше, чем у Samsung. OnePlus и BOE создали новый экран для смартфонов

OnePlus и BOE совместно разработали люминесцентный материал X4, а внутренние тесты показывают, что он превосходит люминесцентный материал серии M от Samsung практически по всем параметрам, о чем рассказал инсайдер Digital Chat Station.

Помимо известного сверхнизкого энергопотребления, удвоенного срока службы и чрезвычайно узких рамок с четырех сторон, благодаря высококачественному люминесцентному материалу и схемотехнике, это поколение также будет поддерживать множество новых функций, обеспечивающих плавную работу. Digital Chat Station.

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Инсайдер добавил, что OnePlus 16 будут реализованы некоторые передовые технологии.