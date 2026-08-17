Китайский аналог Starlink. На орбиту вывели новые спутники сети SatNet

Запуск стал седьмым для тяжелой ракеты «Чанчжэн-12» и третьим в 2026 году

Китай продолжает развертывание собственной системы спутникового интернета SatNet. 16 августа с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:10 по пекинскому времени стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-12» с 24-й группой низкоорбитальных аппаратов. Об успешном запуске сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

SatNet — государственный проект, который реализует компания China Satellite Network Group. Новая группировка должна обеспечить Китаю собственную инфраструктуру спутниковой связи на низкой околоземной орбите. Проект задуман как прямой конкурент американской системе Starlink от SpaceX.

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«Чанчжэн-12» представляет собой двухступенчатую жидкостную ракету стартовой тягой около 5000 кН. В зависимости от конфигурации она оснащается головным обтекателем диаметром 4,2 или 5,2 м, достигает 59 м в высоту и способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 12 тонн полезной нагрузки. Для ракеты нынешний запуск стал седьмым в истории и третьим с начала 2026 года.

В целом это уже 663-й запуск носителя семейства «Чанчжэн». Китай параллельно развивает широкий спектр космических программ — от спутников связи, навигации и метеорологии до лунных исследований и подготовки миссий к Марсу и астероидам. В 2025 году страна выполнила рекордные для себя 92 орбитальных запуска.